مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت مجموعات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى، وأدّت طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، رغم استمرار الإغلاق الشامل، الذي تشهده المدينة المقدسة.



وجاءت هذه الاقتحامات، ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.