دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة، أهمية المقاربة التي سلكتها الحركة، نحو تحقيق الوحدة الوطنية، عبر العودة للشارع الفلسطيني، وعقد الانتخابات العامة.



وأشادت سلامة، خلال لقائها السفير المصري لدى فلسطين، طارق طايل، بدور اللجنة الرباعية، التي تضم جمهورية مصر، والمملكة الأردنية، وألمانيا وفرنسا، وسعيهم لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني ونضاله السياسي.



من جانبه، أكد طايل، دعم الشعب والقيادة المصرية، للشعب الفلسطيني ووحدته، وإيمانهم بأن الوحدة الفلسطينية، هي أولوية وضمانة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق الاستقلال.