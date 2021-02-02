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حركة (النهضة) تُهاجم "منصف المرزوقي" بسبب تصريحاته ضد الجزائر

حركة (النهضة) تُهاجم "منصف المرزوقي" بسبب تصريحاته ضد الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة (النهضة) التونسية، تصريحات الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، التي اتهم فيها الجزائر بمعاداة الثورة ضد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، واعتبرتها "مسيئة للجزائر" و"غير مسؤولة".

وقالت حركة (النهضة)، في بيان لها نشرها موقع قناة (البلاد) الجزائرية: إنها "ترفض هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر، وتعتبرها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين".

وأشاد بيان الحركة بـ "المواقف الجزائرية الداعمة لتونس، ودعمها للتجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد".

وكان منصف المرزوقي قال في وقت سابق لقناة (الخليج): إن "السلطات الجزائرية، حاربت الثورة التونسية، وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانته الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف".

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