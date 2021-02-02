شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: سندعم الانتخابات الفلسطينية بعشرة ملايين يورو ونناقش إنشاء خط غاز لمحطة الكهرباء

الاتحاد الأوروبي: سندعم الانتخابات الفلسطينية بعشرة ملايين يورو ونناقش إنشاء خط غاز لمحطة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، النقاب عن عزم الاتحاد إرسال بعثة استكشافية؛ لدراسة الآليات الفنية والجوانب التقنية للانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الاتحاد، سيناقش الشهور المقبلة مع الأطراف ذات العلاقة مشروع إنشاء خط "الغاز" الخاص بمحطة توليد الكهرباء. 

وأوضح عثمان لصحيفة (فلسطين) أن البعثة الاستكشافية، ستُعدُّ تقريرًا فنياً حول آليات الرقابة على الانتخابات، مرجحًا وصولها في الأسبوعين المقبلين. 

وأفاد بأن الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، تسلَّما دعوة رسمية من لجنة الانتخابات المركزية، قبل أسبوعين، دعوة مراقبين أوروبيين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية على غرار الدور المشابه في الانتخابات السابقة عام 2006م. 

مهمة تحضيرية 

وبيَّن عثمان، أن البعثة ستتكون من عدة خبراء، سيدرسون التفاصيل الفنية المرتبطة بملف إجراء الانتخابات، والتحضير لقدوم البعثة الأساسية، بعد أن تعدُّ تقريرًا بناء على زيارتها للأراضي الفلسطينية، ورفع التوصيات للاتحاد الأوروبي في (بروكسل) وبناء عليه يقرر الاتحاد حجم المشاركة الأوروبية في الانتخابات وآليات الرقابة. 

ولفت إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي، لعبت دورًا مهمًا في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006م- وكانت أكبر بعثة دولية مكونة من قرابة 100 مراقب- وأعدت تقريرًا عن الانتخابات، وكيف جرت العملية الانتخابية ومقارنتها بالمعايير الدولية. 

وفيما يتعلق بتعامل الاتحاد الأوروبي مع نتائج الانتخابات، ذكر أنها ستنقسم إلى مرحلتين: الأولى قبل الانتخابات، بتأكيد حق كل مواطن فلسطيني المشاركة أو الترشح للانتخابات وأن الانتخابات شأن فلسطيني داخلي. 

واستطرد: بالنسبة لما بعد الانتخابات، "فلم نرَ بعد أسماءَ المرشحين، ولم يعلن أحدٌ عن برنامج وأسماء كتل برلمانية، وننتظر لنرى القوائم والمرشحين وبرامجهم". 

ونبَّه إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بما بعد الانتخابات بالتعاطي مع الحكومة التي تعلن عن مواقفها وبرنامجها السياسي والخدماتي وبناء على هذا البرنامج يدرس ويحدد الاتحاد الأوروبي موقفه من آليات التعاطي معها. 

وشدد على أن هناك قوانين ومعايير دولية وقرارات أممية ومرجعيات موجودة، تحدد كيف سيتعاطى الاتحاد الأوروبي، جازمًا بأن "سياساته معروفة". 

انتخابات ضرورية 

وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يشجِّع ويدفع باتجاه إتمام الانتخابات، ويطالب جميع الأطراف بالضفة وغزة بعقد إجراء انتخابات شفافة نزيهة وفق المعايير الدولية.

واستدرك: أن الانتخابات قبل أن تكون مصلحة لأي طرف، هي مصلحة فلسطينية، وأن الاتحاد في جميع لقاءاته واجتماعاته مع الفلسطينيين يوصل رسالة "بضرورة إجراء الانتخابات في ظل وضع عالمي متغير، ووجود إدارة أمريكية جديدة عدا عن ضرورة إنهاء الانقسام عبر مدخل الانتخابات". 

دعم وتمويل 

وحول الدعم الأوروبي للانتخابات الفلسطينية، كشف عثمان أن الاتحاد، سيدعم الانتخابات بعشرة ملايين يورو، وسيفتتح مبنًى جديدًا للجنة الانتخابات المركزية، يضم مختلف التجهيزات، ويساعد في عملية الانتخابات في الشهر الجاري بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين يورو. 

وذكر أن باقي الدعم الأوروبي، سيذهب لمشاريع مع المجتمع المدني للمساعدة في التوعية الانتخابية والمشاركة المجتمعية فيها، لضمان مشاركة أكبر عدد من الناس فيها. 

خط الغاز 

وفيما يتعلق بآخر المستجدات بخط الغاز الخاص بمحطة توليد الكهرباء، أكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي، يتابع المشروع مع الأطراف كافة، لافتًا إلى أن هناك لجانًا فنيةً تعمل على الأرض للمباشرة في المشروع في أسرع وقت ممكن. 

وقال: إن هناك أطرافًا عديدة تشارك في هذا المشروع من أجل إيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء في غزة. 

وبيَّن أن المشروع سيعمل على رفع كفاءة المحطة لتعطي كميات وفيرة من الكهرباء. 

وتطرق عثمان إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم وكالة (أونروا) التي تعاني عجزًا ماليًا، مبيِّنا أن هناك تفاصيل سيعلن عنها الاتحاد قريبًا حول دعمه للوكالة هذا العام. 

ولم يكشف الناطق باسم الاتحاد الأوربي عن التفاصيل، لكن الدعم السنوي للوكالة، يبلغ قرابة 100 مليون يورو. 

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي، يقدِّم دعمًا سنويًّا للسلطة الفلسطينية بنحو 200 مليون يورو، منها قرابة 100 مليون كرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية، فضلًا عن مساعدته الاجتماعية، ودعم محطة تحلية مياه البحر.

أخبار ذات صلة

التربية والتعليم: الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

التربية والتعليم: الأحد المقبل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني

لجنة الانتخابات: 90 ألف ناخب أضيفوا لسجل الناخبين والعدد الإجمالي مليونان و900 ألف

لجنة الانتخابات: 90 ألف ناخب أضيفوا لسجل الناخبين والعدد الإجمالي مليونان و900 ألف

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

الأربعاء.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاً تشاورياً لمراجعة جدول أعمال الفصائل بالقاهرة

الأربعاء.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاً تشاورياً لمراجعة جدول أعمال الفصائل بالقاهرة

حلس: القرارات الصادرة من الحكومة دليل اهتمام القيادة بمتابعة كل ما يخص شعبنا بغزة

حلس: القرارات الصادرة من الحكومة دليل اهتمام القيادة بمتابعة كل ما يخص شعبنا بغزة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

العقاد: لازلنا على قمة الجبل رغم انخفاض منحنى الإصابات بغزة ودخول الطفرة البريطانية وارد

العقاد: لازلنا على قمة الجبل رغم انخفاض منحنى الإصابات بغزة ودخول الطفرة البريطانية وارد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

نابلس: الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

جامعة النجاح تحافظ على صدارتها فلسطينياً وبين الأبرز عربياً وعالمياً بتصنيف (ويبوميتركس) العالمي

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

عيسى: إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

التنمية الاجتماعية تُحذر من مخاطر الحضانات البيتية وغير المرخصة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

دلال سلامة: نؤكد أهمية المقاربة التي سلكتها (فتح) نحو تحقيق الوحدة الوطنية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

سفير الإمارات لدى واشنطن: واثقون من إتمام صفقة (إف- 35)

تجديد حبس &#34;عبد المنعم أبو الفتوح&#34; رئيس حزب مصر القوية

تجديد حبس "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيس حزب مصر القوية

انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

قراصنة يسطون على سفينة في المياه العراقية

قراصنة يسطون على سفينة في المياه العراقية