انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات إسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام) بسماع دوي انفجارات اليوم الثلاثاء، في منطقة قرى حاصبيا والعرقوب جنوب لبنان، ناجمة عن تدريبات، يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا.



وأشارت الوكالة إلى "سماع أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ناجمة عن تدريبات عسكرية، يقوم بها الجيش الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا".



وأمس، أعلن (حزب الله) اللبناني، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية.



وقال (حزب الله) في بيان: "إن محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس- 100) معدلة إسرائيلياً، اخترقت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان".