قراصنة يسطون على سفينة في المياه العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (روسيا اليوم) نقلًا عن مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تعرضت للسطو بالقرب من خور عبد الله في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.



وقال المصدر: إن "مجموعة من القراصنة، هاجمت الليلة الماضية إحدى السفن، التي لم تعرف عائديتها هل هي عراقية أم لا، لكن جميع أفراد كادرها، الذين تعرضوا للسطو من العراقيين".



وأضاف، أن "المجموعة التي سطت على السفينة، سرقت أموالاً وهواتف الكادر الموجود وغادرتها".