اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

شهد مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين العديد من المقاومين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم.



وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات عنيفة، دارت في محيط المخيم، لدى محاولة قوات الاحتلال اقتحامه، الأمر الذي أرغمها على التراجع، تحت وقع إطلاق الرصاص، وضراوة الاشتباكات المسلحة.



وذكرت المصادر، بأن العديد من جيبات الاحتلال، وصلت محيط المخيم شرق جنين، قبل أن تواجه بمقاومة عنيفة من قبل المسلحين بالإضافة إلى العشرات من الشبان، الذين قاموا برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة.



ويعتبر مخيم جنين، مصدر إزعاج وأرق لقوات الاحتلال، بسبب عجزها عن القضاء على المقاومة هناك، ووجود العديد من المسلحين والمطلوبين، الذين تعتبرهم حكومة الاحتلال، مصدر تهديد لأمنها.



وعلى مر الانتفاضات الماضية، شكل مخيم جنين، مصدر إلهام للمقاومة والمقاومين، حيث خرج المئات من المقاومين، الذين أوجعوا العدو، وارتقى على أرضه العشرات من القادة والشهداء.



ويقع مخيم جنين إلى الجانب الغربي لمدينة جنين، تأسس عام 1953، ويعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، بعد مخيم بلاطة، في منطقة على أطراف سهل مرج ابن عامر.