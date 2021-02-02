قطاع غزة: تسجيل حالة وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 51670 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 4248 حالة، وإجمالي المتعافين 46899 حالة، وإجمالي الوفيات 523 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 50 حالة.



غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة، و143 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1970 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 314 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).