الاحتلال يعتقل سبعة شبان بينهم طفلان ويستدعي آخر من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان بينهم طفلان من الخليل، واستدعت آخر لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفلين بشار ياسر حسان (15 عاماً)، ونمر حسن جوابرة (16 عاماً)، والشابين جمال نواف جوابرة (18 عاماً)، وأحمد رأفت بدوي (18 عاماً)، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم العروب شمال الخليل.



كما اعتقلت تلك القوات، ثلاثة شبان من بلدة تفوح غرباً، عقب تفتيش منازل ذويهم، وهم: غسان محمد ارزيقات (20 عاماً)، ووليد محمود ارزيقات (21 عاماً)، ويوسف عبد الكريم سلمان ارزيقات (20 عاماً).



كما سلمت قوات الاحتلال، الشاب بشار ياسر حسان، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.