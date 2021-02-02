الاحتلال يعتقل طفلاً وثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلاً وثلاثة شبان، من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل نسيم عودة (16 عاماً)، والشاب ضياء الفروخ (24 عاماً)، عقب دهم منزلي ذويهما في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين وسام صقر حناتشة (28 عاماً) من منطقة رام الله التحتا برام الله، وعطا خطاب (30 عاماً) من حي الإرسال في البيرة، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، قريتي شقبا وبدرس غرب مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.