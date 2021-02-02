شؤون فلسطينية

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويمنع النشطاء من إعادة بناء المنشآت المهدمة

الاحتلال يُداهم خربة حمصة ويمنع النشطاء من إعادة بناء المنشآت المهدمة
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، ومنعت النشطاء المعتصمين من إعادة بناء المنشآت، التي هدمتها يوم أمس.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن قوات الاحتلال، احتجزت البطاقات الشخصية لثلاثة من المواطنين، في محاولة لعرقلة عملهم في إعادة بناء ما تم هدمه.

يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت وفككت يوم أمس، 40 منشأة، تعود لـ 11 عائلة من الخربة، وأخطرت سكانها بالرحيل النهائي عنها.

وتعرضت خربة حمصة الفوقا، لعمليات هدم واسعة، طالت غالبية المنشآت فيها، مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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