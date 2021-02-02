إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات، التي اندلعت في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بـ "المطاط" في منطقتي القدم والفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية.



وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب فادي أحمد عمرة (30 عاماً)، عقب دهم منزله وتفتيشه في القرية.