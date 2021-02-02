دولي

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

في غضون ثلاثة أيام.. إسقاط 3 طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أنه تم اسقاط حوامة تابعة لجيش الاحتلال، في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "خلال نشاط عملياتي لقوة من الجيش، سقطت قبل قليل مسيّرة تابعة للجيش في جنوب قطاع غزة، ولا يوجد خوف من تسرب معلومات".

وقال المراسل الإسرائيلي أمير بوخبوط: "مرة أخرى، سقطت قبل قليل حوامة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، هذه الحوامة الثالثة التي تسقط خلال أسبوع (2 في غزة و1 في لبنان)".

وأمس الاثنين، أعلن (حزب الله) اللبناني، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحاً أنها باتت في عهدة مقاتليه.

ويوم الأحد الماضي، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بسقوط حوامة تصوير تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال نشاط للجيش شمال قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

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