زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب وسط تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس (ريختر)، اليوم الثلاثاء، وسط تركيا.



وأشار مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إلى أن الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وأكد المركز، أن الزلازل ضرب عند دائرة عرض (39.10 شمالاً) وخط طول (36.08) شرقاً.



وكان زلزال قوي، بلغت شدته 5.1 درجة، قد ضرب مقاطعة إزمير غرب تركيا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وبعد ساعات قليلة، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بنفس القوة.