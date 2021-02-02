المبادرة الوطنية: سنبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار الوطني في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تلقيها دعوة للمشاركة في اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة، وأن وفداً من قيادتها سيشارك في الحوار، الذي سيعقد في الثامن من الشهر الحالي.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": إنها ستبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار الوطني، وفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وستقدم المقترحات؛ لضمان النجاح والنزاهة الكاملة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني.