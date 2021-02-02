الرئيس عباس يُكلف "جبريل الرجوب" برئاسة وفد حركة فتح إلى حوارات القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

كلّف الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب، رئيساً لوفد (فتح) لحوار الفصائل في القاهرة، وناطقاً رسمياً باسم الوفد.



وأعلن عضو مركزية (فتح) حسين الشيخ، على صفحته على (تويتر) أن الرئيس، كلف الرجوب، برئاسة وفد الحركة لحوار الفصائل، الذي سينطلق في القاهرة في الثامن من شباط/ فبراير الجاري.



وكان الرجوب، قد أعلن يوم أمس الاثنين، أن الحوار الوطني الشامل، سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من شباط/ فبراير الجاري.



وأضاف الرجوب، أن الوفود المشاركة في الحوار، ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، مضيفاً: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني، وتخدم قضيتنا العادلة".