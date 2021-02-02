مصر تُواصل فتح (معبر رفح) لليوم الثاني على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، فتح (معبر رفح البري) مع قطاع غزة.



وتمكن المئات من المواطنين، أمس الاثنين، في أول أيام فتح المعبر، من السفر إلى الجانب المصري، بينما عاد عدد آخر من العالقين.



ومن المتوقع، أن يتنقل المئات من المسافرين اليوم الثلاثاء على جانبي المعبر، فيما سيستمر فتح المعبر، حتى يوم الخميس المقبل.