الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله من طمون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً ونجله في بلدة طمون جنوب طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن منور محمد فهد بشارات (47 عاماً)، ونجله الحارث (23 عاماً)، بعد دهم منزله وتفتيشه.