شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 8 ك = 1 شيكل

خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل 

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:

بيض: 10 شيكل

دجاج: 9 شيكل

لحمة: 36 شيكل.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يُكلف &#34;جبريل الرجوب&#34; برئاسة وفد حركة فتح إلى حوارات القاهرة

الرئيس عباس يُكلف "جبريل الرجوب" برئاسة وفد حركة فتح إلى حوارات القاهرة

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس

أجواء صافية ودافئة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء صافية ودافئة في معظم المناطق الفلسطينية

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة سلفيت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

إدارة سجن (ريمون) تنقل الأسير خالد غيظان إلى سجن &#34;عيادة الرملة&#34;

إدارة سجن (ريمون) تنقل الأسير خالد غيظان إلى سجن "عيادة الرملة"

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و368 إصابة جديدة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": وفاة و368 إصابة جديدة بـ (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

حسين الشيخ يُجري اتصالاً مع مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية

حسين الشيخ يُجري اتصالاً مع مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية

الكشف عن تفاصيل اجتماع العمادي مع وفد من (حماس) برئاسة السنوار

الكشف عن تفاصيل اجتماع العمادي مع وفد من (حماس) برئاسة السنوار

&#34;الصحة العالمية&#34; تسلم السلطة الفلسطينية 37 ألف جرعة من لقاحات (فايزر) منتصف فبراير

"الصحة العالمية" تسلم السلطة الفلسطينية 37 ألف جرعة من لقاحات (فايزر) منتصف فبراير

منوعات

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

شاهد: نادين الراسي &#34;الفنانات منافقات&#34;.. فمن تقصد ؟

شاهد: نادين الراسي "الفنانات منافقات".. فمن تقصد ؟

شاهد: وصلة رقص رومانسية بين أشرف زكي وابنته تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص رومانسية بين أشرف زكي وابنته تشعل مواقع التواصل

هل إعتدى أحمد السقا على أحد في عزاء والد زوجته ؟

هل إعتدى أحمد السقا على أحد في عزاء والد زوجته ؟

هل إتفق رامز جلال مع هنيدي على تصوير حلقة ببرنامج المقالب ؟

هل إتفق رامز جلال مع هنيدي على تصوير حلقة ببرنامج المقالب ؟

فنانة تعلن إعتزالها الفن وتعلق &#34;تعبت كتير وكدة كفاية&#34;.. من هي ؟

فنانة تعلن إعتزالها الفن وتعلق "تعبت كتير وكدة كفاية".. من هي ؟

شاهد: بعد هجومها على المشاهير.. مي العيدان تتخذ أفضل قرار بحياتها

شاهد: بعد هجومها على المشاهير.. مي العيدان تتخذ أفضل قرار بحياتها

شاهد: بسمة وهبة تحسم الجدل وتوضح سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: بسمة وهبة تحسم الجدل وتوضح سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: أصالة توضح سبب حذفها للصورة التي هاجمت بها طليقها

شاهد: أصالة توضح سبب حذفها للصورة التي هاجمت بها طليقها

شاهد: كيف شوهت الفنانة شيماء علي شكلها بعملية تجميل

شاهد: كيف شوهت الفنانة شيماء علي شكلها بعملية تجميل

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر.. بحث الاستعدادات لمواجهة فيروس (نيباه)

مصر.. بحث الاستعدادات لمواجهة فيروس (نيباه)

الجامعة العربية توجه رسالة قوية لإثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان بمياه النيل

الجامعة العربية توجه رسالة قوية لإثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان بمياه النيل

اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح (سبوتنيك V) في الجزائر

اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح (سبوتنيك V) في الجزائر