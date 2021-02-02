الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.



وذكرت مصادر محلية، أن أعداداً كبيرة من دوريات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.



وداهمت عدة منازل بحارتي الحشاشين والجماسين، بعد تفجير أبوابها، وتفتيشها والعبثت بمحتوياتها.



واعتقلت كلاً من: صالح أبو عصب، وأحمد رياض حشاش، ومحمد ناصر حشاش.