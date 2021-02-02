أجواء صافية ودافئة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو صافيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج،
يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو صافيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج،
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