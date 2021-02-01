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شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة الطور بالقدس

القدس: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة الطور بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان، خلال مواجهات في بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتدت خلال المواجهات على الشاب مصطفى أبو الهوى (28 عاما) بالضرب المبرح قبل أن تعتقله، كما اعتقلت الشابين علي أبو غنام (22 عاما)، ومعتز خالد دكو (19 عاما).

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