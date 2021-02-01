مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على المفترق المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية.
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على المفترق المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية.
وأدى ذلك، إلى إلحاق أضرار بعدد منها، مضيفاً أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المكان، وأغلقت الطريق أمام المركبات.
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