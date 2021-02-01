مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس



وأدى ذلك، إلى إلحاق أضرار بعدد منها، مضيفاً أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المكان، وأغلقت الطريق أمام المركبات.





رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من بلدة حوارة، جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (يتسهار) هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على المفترق المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية.