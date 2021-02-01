"الصحة" تُوضح الأولوية بشأن إعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)





وأكدت في بيان لها، بأنها ستتلقى 50 ألف لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، في الأيام القادمة.



وتابعت الوزارة، بأنها تلقت اليوم، دفعة من اللقاحات قوامها (2000 جرعة) من لقاح (موديرنا)، حيث سيتم تخصيصها لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، خصوصاً العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس (كورونا)، وذلك حسب خطة التطعيم في وزارة الصحة، المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية، ونفت الوزارة ما أشيع عن توزيع ما وصل من لقاحات إلى فئات غير ما تم ذكره سالفاً.



وأضافت الوزارة، أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن (60 عاماً) والمصابون بالأمراض المزمنة، وذلك لأنه في حال إصابتهم بالفيروس، فسيكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة، بأن الأولوية في تلقي التطعيمات المضادة لفيروس (كورونا) هي للكوادر العاملة في القطاع الصحي، كونهم الفئة الأكثر احتكاكاً بالمرضى، والأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس (كورونا).