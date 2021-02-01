حسين الشيخ يُجري اتصالاً مع مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): بأنه تم التباحث في العلاقات الثنائية والوضع السياسي، وآخر التطورات الراهنة.





ووصف الشيخ الحديث بـ "الإيجابي" فيما تم الاتفاق على استمرار التواصل.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ: إنه أجرى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع هادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية.