شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع العمادي مع وفد من (حماس) برئاسة السنوار

الكشف عن تفاصيل اجتماع العمادي مع وفد من (حماس) برئاسة السنوار
خلال اجتماع العمادي مع قيادة حماس في مقر اللجنة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع رئيس اللجنة، السفير محمد العمادي، مع وفد من حركة (حماس).

ووفق اللجنة في بيان نشرته عبر موقعها، فإن وفد حماس ضمّ كلاً من رئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وخليل الحية، بحضور خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة.

وناقش الطرفان، الأوضاع السياسية الراهنة، وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معرباً عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة، بعد نجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

وأكد العمادي على وقوف دولة قطر بجوار أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة، والذي كان آخره، إعلان سمو أمير دولة قطر، تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان القطاع لعام 2021.

من جهته، أعرب السنوار عن شكره لدولة قطر، ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المنحة القطرية الأخيرة والدعم السخي والمتواصل، الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، وتنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية والمهمة في كافة القطاعات وأهمها الأبنية والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية، وغيرها.

وتقدم السنوار للسفير العمادي، بالتهنئة بإقامة المقر الجديد للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مشيداً بجودة المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين.

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