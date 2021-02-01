قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
لا يزال قطاع غزة، يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، وفق تصريح لوزارة الصحة.
لا يزال قطاع غزة، يسجل انخفاضاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، وفق تصريح لوزارة الصحة.
وأفادت الوزارة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الاثنين.
وبذلك، يكون العدد الكلي للإصابات 143 إصابة، بعد فحص 1970 عينة بنسبة إصابة 7.2%.
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