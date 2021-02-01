"الصحة العالمية" تسلم السلطة الفلسطينية 37 ألف جرعة من لقاحات (فايزر) منتصف فبراير





وأشار إلى أن الحكومة، ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، مع توقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، وأن الحكومة، ستقدم لقطاع غزة، حصة من كل ما يصلنا من لقاحات.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن منظمة الصحة العالمية، ستسلم السلطة الفلسطينية، 37 ألف جرعة من لقاحات (فايزر) المضادة لفيروس (كورونا).وأضافت: بأن التسليم، سيكون ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، في مشروع، يوفر اللقاحات للدول النامية.وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، أعلن عن بدء عملية التطعيم ضد فيروس (كورونا) في الضفة والقطاع، منتصف الشهر الجاري.