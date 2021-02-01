غزة: إجراء ثلاث عمليات جراحية ناجحة على الشرايين السباتية والأبهر لمرضى في السبعين





وشكر الدكتور كلوب الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام مستشفى القدس الدكتور خليل أبو فول للرقي بقسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى رغم الصعوبات الكبيرة التي أحاطت بطاقم جراحة الأوعية الدموية في العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطنتمكن الطاقم الطبي برئاسة الدكتور محمد كلوب، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، من إجراء ثلاث عمليات جراحية ضخمة في مستشفى القدس بقسم جراحة الأوعية الدموية، اثنتان منها على الشرايين السباتية.وأوضح كلوب في تصريح صحفي، أنه تم إجراء عمليتين جراحيتين لمريضتين تُعانيان من جلطات عابرة، وهما في السبعينات من عمرِهما، وبعد الفحص تبين وجود تضيُقات شديدة في الشرايين السباتية العميقة على الناحيتين، وكلا المريضتان خضعتا إلى عمليتين جراحيتين نادرتين، حيث تم ازالة التضيق مع إزالة انحناء حاد للشرايين السباتية العميقة، باستخدام الوصلات الشريانية المؤقتة ورقعة وريدية.وقال كلوب: إنه وبحمد الله كان النجاح مبهراً واستعادت المريضتان الحركة بشكل طبيعي خلال 24 ساعة من اجراء العمليتين، وتعود صعوبة هاتين العمليتين لوجود تضيق وفي نفس الوقت انحناء حاد.وأضاف أنه في اليوم الخامس خرجت المريضتان من المستشفى، بعد استكمال العلاج داخل قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى القدس بمدينة غزة.وتحدث الدكتور كلوب عن العملية الثالثة، قائلاً "هي عملية جراحية معقدة حيث كانت المريضة تُعاني من انسداد حاد في الشريان الأبهر البطني حتى الشرايين الكلوية، مع انسداد حاد في الشرايين الفخذية، وتم ازاله الجلطة الشريانية جراحياً وبالقسطرة في آن واحد باستخدام أحدث الطرق العالمية".وأشار كلوب أن المريضة كانت لا تستطيع الحركة وكان هناك شلل كامل في ساقيها، وأن المريضة تبلغ 80 عام وهي الأن بصحة جيدة، حيث تمكنت من تحريك ساقيها بشكل جيد بعد مرور 72 ساعة من العملية، والآن المريضة في مرحلة العلاج الطبيعي وهي بصحة جيدة.وشكر الدكتور كلوب طاقمه الطبي وعلى رأسهم الدكتور اياد أبو سعدة والدكتور محمد الحويحي والدكتور عبد الرحمن الشيخ أحمد والدكتورة براء مشعل.