الرئيس عباس يمنح ميلادينوف "النجمة الكبرى" من وسام القدس

الرئيس عباس خلال استقبال ملادينوف

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المنسق الخاص الأسبق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى دولة فلسطين، نيكولاي ميلادينوف، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهامه.



ومنح الرئيس عباس ميلادينوف "النجمة الكبرى" من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز جهود السلام والاستقرار وفق القانون الدولي في الشرق الأوسط، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.



وحضر مراسم منح الوسام: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وباسم الخالدي.