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الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الاثنين، ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 10 وفيات جديدة، و1207 إصابات جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وفق التقرير اليومي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 328062 إصابة، وعدد الوفيات إلى 4326 وفاة.

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