حزب الشعب ينعى الأكاديمي عبد الستار قاسم

عبد الستار قاسم

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رام الله - دنيا الوطن

نعى حزب الشعب الفلسطيني بمزيد من الحزن والأسى إلى جماهير شعبنا والأسرة الأكاديمية الفلسطينية، رحيل الأكاديمي البروفسور والمناضل الوطني الدكتورعبد الستار قاسم الذي رحل عن عالمنا في مدينة نابلس اليوم الاثنين الموافق 1/2/2021 متأثراَ بإصابته بفيروس (كورونا).



وقال الحزب في بيان النعي: إن الأكاديمي الراحل عاش حياة حافلة بالعمل من أجل قضية وحقوق شعبه الوطنية، وفي الدفاع عن الحريات العامة، والعطاء في مجال التعليم العالي.



وتقدم الحزب بأحر التعازي من أسرة الفقيد وجميع أصدقاءه وعموم عائلته داخل وخارج الوطن، معاهداَ شعبنا على المضي قدماَ على طريق التحرر الوطني والديمقراطي وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة.