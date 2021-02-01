أول تعليق لـ "بايدن" على الانقلاب العسكري في ميانمار

انقلاب عسكري في ميانمار

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين: إن إجراءات الجيش في ميانمار، "اعتداء على الديمقراطية وحكم القانون".



وأضاف في تصريحات نقلتها، قناة (العربية): "يجب أن يضغط المجتمع الدولي على جيش ميانمار للرجوع عن إجراءاته"، متابعاً: "سنعمل على محاسبة المنقلبين على الانتقال الديمقراطي.



وأكد الرئيس الأمريكي، بأن حكومته تدرس إعادة فرض عقوبات على ميانمار بعد "الاعتداء على الديمقراطية".



وأعلن حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار اعتقال رئيس البلاد، وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين، فجر اليوم الاثنين.



ووفق لوكالة (رويترز) فقد قال المتحدث باسم الحزب، ميو نيونت: "أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور، وأود منه أن يتصرف وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.