قيادي بـ "الجهاد": الانتخابات لن تكون مدخلاً أساسياً لإنهاء الانقسام





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن "الانتخابات لن تكون مدخلاً أساسياً لإنهاء الانقسام مشيراً إلى أن "هناك أموراً معقدة ومتشابكة".





وشدد المدلل على أنه "لا بد بأن يكون هناك برنامج وطني موحد لدعم الشعب الفلسطيني".











رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن حوار القاهرة يأتي استكمالاً لحوار بيروت- رام الله والذي يهدف لإيجاد "قيادة وطنية موحدة وبلورة برنامج المواجهة مع العدو الصهيوني في ظل المعركة المستمرة مع الاحتلال".