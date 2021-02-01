جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الاثنين، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 11 مطلوباً للعدالة بحقهم 51 مذكرة قضائية، وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في مدينة جنين.