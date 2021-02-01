محكوم غيابياً بالحبس.. الشرطة تقبض على شخص مطلوب في الرام

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم الاثنين، على شخص مطلوب للعدالة وصادر بحقه حكم غيابي بالحبس (5 سنوات) مع الأشغال الشاقة بتهمة استعمال سند رسمي مزور بالقرب من الرام شمال القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من مركز شرطة الرام وبعد اجراءات البحث والتحري تمكنت من القبض على شخص من سكان محافظة رام الله والبيرة فار من وجه العدالة صادر بحقة غيابي عام 2017.



وأضافت: بأنه تم تسليم الشخص المقبوض عليه للشرطة القضائية لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.