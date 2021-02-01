أريحا: وفاة طفل (4 سنوات) غرقاً في بركة زراعية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق بوفاة طفل يبلغ من العمر (4 سنوات) مساء اليوم نتيجة غرقه في بركة زراعية في قرية "مرج نعجه" في مناطق الأغوار، شمال مدينة أريحا.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ازريقات، بأن الطفل وصل متوفياً إلى مستشفى أريحا الحكومي.



وأمرت النيابة العامة بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها.