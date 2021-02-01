الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن في ضواحي القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر (35 عاماً) من سكان بلدة سعير بمحافظة الخليل، مصرعه اليوم الاثنين، جراء سقوطه من الطابق الخامس بعمارة قيد الإنشاء، يعمل بها في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس.



وذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغاً ورد الى عمليات شرطة الضواحي يفيد بسقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، على الفور تحرك مركز جنوب شرق القدس إلى المكان وتم نقل العامل الى المشفى وأعلن لاحقا عن وفاته بسبب اصابته البليغة.



وأضاف ارزيقات، بأن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على أسباب الوفاة.