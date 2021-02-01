إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الاثنين، شاب من بلدة السيلة الحارثية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده قرب جدار التوسع العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بالقدم بنيران الاحتلال في المنطقة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.