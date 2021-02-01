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نادي الأسير: لم تُتخذ أية إجراءات وقائية بعملية نقل الأسرى المتعافين والمصابين بـ (كورونا)

نادي الأسير: لم تُتخذ أية إجراءات وقائية بعملية نقل الأسرى المتعافين والمصابين بـ (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت إدارة سجن (ريمون) ما يقارب الـ (30) أسيرًا تعافوا من الإصابة بفيروس (كورونا) إلى قسم (4)، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة داخل الأقسام، فيما نقلت الأسرى المصابين بـ (كورونا) من "قسم 4" إلى قسم (8)، وهو القسم المخصص لعزل الأسرى المصابين.

وأكد نادي الأسير، أن ما جرى بحقّ الأسرى في (ريمون) طوال الفترة الماضية، يُنذر بما هو أخطر، خاصة مع مماطلة إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي من المفترض أن تتناسب مع بنية السجون الخاصة التي تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن استخدامها الوباء كأداة قمع وتنكيل بحقّ الأسرى، واحتكارها لرواية الوباء الأمر الذي ضاعف من المخاطر على مصير الأسرى، وكذلك قلق عائلاتهم.

وكانت إدارة سجن (ريمون) قد نقلت عددًا من الأسرى إلى المستشفى بعد تراجع طرأ على وضعهم الصحي نتيجة إصابتهم بـ (كورونا)، حيث كان يتم نقلهم لساعات، ثم تتم إعادتهم إلى السجن، واحتجازهم في ظروف قاسية ومأساوية، حيث واجه الأسرى المصابون وتحديدًا في قسم العزل (8) ظروفًا قاسية، رافقها انعدام تام لأي إجراءات صحية.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير خالد غيظان (59 عامًا) من بلدة بيت لقيا في رام الله، ما يزال يعاني وضعًا صحيًا صعبًا، جرّاء إصابته بـ (كورونا)، وتُماطل إدارة السجون في إعادته إلى المستشفى، حيث نقلته قبل عدة أيام لساعات ثم أعادته إلى السجن مجددًا.

وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى.

يُشار إلى أنه ومنذ بداية انتشار الوباء في سجن "ريمون" في الـ11 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغ عدد الإصابات بين صفوف الأسرى في السجن المذكور وحتى الـ27 من كانون الثاني / يناير (111) إصابة، جُلّها سُجلت في قسم (4)، علمًا أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء تجاوزت الـ(335) إصابة، سُجلت أعلى نسبة في سجن "ريمون" يليها سجني "جلبوع، والنقب".

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