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شؤون فلسطينية

رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل وفداً من "الظاهرية" لبحث المشاكل البيئية بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة جودة البيئة السيد جميل المطور  في مكتبه اليوم وفدا من بلدية الظاهريه ضم في عضويته أعضاء المجلس البلدي الساده ا. نزار رباع، ا.محمد البطاط، ا.خالد سمامره وا. هيثم الهوارين، للتباحث في المشاكل البيئية والملوثات في منظقة الظاهرية.

وسلم الوفد رئيس السلطة أ. جميل المطور رسالة حول مشكلة وادي سيل الباحه -الرهوه والممتد لمسافة 23 كيلو متر في محيط بلدة الظاهرية، الأمر الذي يشكل تهديداً صحياً وبيئيا على المنطقة لما يحويه من مخلفات عادمه من الفوار والخليل ومستعمرات الاحتلال الإسرائيلي ( شمعه وعتنائيل)  بالإضافة إلى مخلفات روبة الحجر من المناشير العاملة في المنطقة.

بدوره رحب المطور بالوفد الزائر موضحاً دور سلطة جودة البيئة في الرقابة والتفتيش والعمل الدؤوب والدائم إلى منع جميع أشكال التلوث واستنزاف الموارد البيئية بجميع أنواعها.

وأشار المطور إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة حول المشكلة ولا سيما أن هنالك أفاق تمويلية قد  فتحت مؤخرا للشعب الفلسطيني من خلال الصندوق الأخضر لتغير المناخ والتي تشكل سلطة جودة البيئة نقطة الاتصال الوطني لهذه الاتفاقية. 

وأكد على استعداد المؤسسة للمتابعة الحثيثة مع مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة الأخرى للوصول الى حلول تضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث في المنطقة.

 ‏وبدوره شكر الوفد الضيف سلطة جودة البيئة ممثلة برئيسها السيد جميل المطور على استعداه للتعاون والمتابعة لحل المشاكل البيئية في مختلف أرجاء الوطن.

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