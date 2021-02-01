"الجهاد": استضافة غانتس على قناة عربية تجاوز خطير لكل القيم الاخلاقية ولقواعد العمل الإعلامي







رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، استضافة وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس على شاشة قناة (الغد).وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "استضافة وزراء الاحتلال أو أي شخصيات صهيونية على عبر وسائل الإعلام العربية هو تطبيع مرفوض ومدان وغير مقبول مهما كانت مبررات ذلك".وشددت على أن "منح شخصية بهذا المستوى من العدوانية والإجرام مساحة على شاشة عربية ليطلق تهديداته ضد شعبنا وفصائله الوطنية المقاومة، هو تجاوز خطير لكل القيم الاخلاقية ولقواعد العمل الإعلامي".