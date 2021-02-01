"الصحة" بغزة توجه دعوة للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح (كورونا)

وأضاف: بأن الكمية الأولية المتوقع وصولها تقدر بـ 15 ألف جرعة، وستكون فيها الأولوية للكوادر الصحية وفق التصنيفات الأكثر خطورة في التعامل مع مرضى (كورونا) إلى جانب فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.



كما أشار ضهير إلى أن اللقاحات ضد الفيروس، ستصل تباعاً إلى قطاع غزة، وستكون كافية لتطعيم نحو 60% من سكان القطاع.



ونوه ضهير إلى أن تطبيق "صحتي" متاح في الوقت الحالي عبر الأندرويد لتطبيقات الهاتف المحمول، كما ستجري اتاحة التطبيق عبر أنظمة أبل خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال ضهير في تصريح لإذاعة (القدس): نحاول معرفة مدى انتشار الوباء بين المواطنين لمعرفة ما يحدث في المستقبل لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على الحقائق العلمية.





وأضاف: بأن نسبة الإصابات داخل المجتمع في غزة وصلت من 35 % الي 40 % مع وجود إصابات لم تظهر عليها أعراض.





وشدد على أن اجتماعات لخلية الأزمة تعقد يومياً، لبحث وتقييم الحالة الوبائية ويتم اتخاذ القرارات يوم الخميس ونشهد حاليا تسطيح في منحنى الإصابات وتحسن على الحالة الوبائية.





وأكد ضهير بأن نسبة الإشغال في أسرة المستشفيات لاستقبال مصابي (كورونا) تراجعت ما يوحي بانخفاض الإصابات الأمر الذي يدعو لمزيد من التخفيف يرافقه تشديد في الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.



