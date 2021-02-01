شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة توجه دعوة للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح (كورونا)

"الصحة" بغزة توجه دعوة للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الصحة بغزة، المواطنين في القطاع، والراغبين بتلقي لقاح (كوفيد-19) إلى التسجيل عبر تطبيق "صحتي" الالكتروني، ليتسنى للوزارة إشعارهم في حال قبول طلبهم، وتحديد مكان وموعد التطعيم.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، د. مجدي ضهير، خلال لقاء معه اليوم الإثنين، إنه من المتوقع وصول اللقاح إلى قطاع غزة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف: بأن الكمية الأولية المتوقع وصولها تقدر بـ 15 ألف جرعة، وستكون فيها الأولوية للكوادر الصحية وفق التصنيفات الأكثر خطورة في التعامل مع مرضى (كورونا) إلى جانب فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

كما أشار ضهير إلى أن اللقاحات ضد الفيروس، ستصل تباعاً إلى قطاع غزة، وستكون كافية لتطعيم نحو 60% من سكان القطاع.

ونوه ضهير إلى أن تطبيق "صحتي" متاح في الوقت الحالي عبر الأندرويد لتطبيقات الهاتف المحمول، كما ستجري اتاحة التطبيق عبر أنظمة أبل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ضهير في تصريح لإذاعة (القدس): نحاول معرفة مدى انتشار الوباء بين المواطنين لمعرفة ما يحدث في المستقبل لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على الحقائق العلمية.

وأضاف: بأن نسبة الإصابات داخل المجتمع في غزة وصلت من 35 % الي 40 %  مع وجود إصابات لم تظهر عليها أعراض.

وشدد على أن اجتماعات لخلية الأزمة تعقد يومياً، لبحث وتقييم الحالة الوبائية ويتم اتخاذ القرارات يوم الخميس ونشهد حاليا تسطيح في منحنى الإصابات وتحسن على الحالة الوبائية.

وأكد ضهير بأن نسبة الإشغال في أسرة المستشفيات لاستقبال مصابي (كورونا) تراجعت ما يوحي بانخفاض الإصابات الأمر الذي يدعو لمزيد من التخفيف يرافقه تشديد في الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وقال: إن الالتزام بالإجراءات الوقائية (ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظافة) في ظل تخفيف القيود يحول دون صعود منحنى الإصابات.

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