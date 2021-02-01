شؤون فلسطينية

وفاة المحلل والكاتب السياسي عبد الستار قاسم بفيروس (كورونا)

وفاة المحلل والكاتب السياسي عبد الستار قاسم بفيروس (كورونا)
عبد الستار قاسم
رام الله - دنيا الوطن
توفي المحلل والكاتب السياسي، أستاذ العلوم السياسية، في جامعة النجاح في نابلس، د.عبد الستار قاسم، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وكان قاسم نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، بعد إصابته بالفيروس، وتدهور حالته الصحية، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم الاثنين.

يشار إلى أن قاسم، من أشهر المحللين السياسيين على مستوى الوطن، وكان لديه العديد من المواقف التي تندد بسياسة السلطة الفلسطينية.

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