وفاة المحلل والكاتب السياسي عبد الستار قاسم بفيروس (كورونا)





وكان قاسم نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، بعد إصابته بالفيروس، وتدهور حالته الصحية، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم الاثنين.





يشار إلى أن قاسم، من أشهر المحللين السياسيين على مستوى الوطن، وكان لديه العديد من المواقف التي تندد بسياسة السلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنتوفي المحلل والكاتب السياسي، أستاذ العلوم السياسية، في جامعة النجاح في نابلس، د.عبد الستار قاسم، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).