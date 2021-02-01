(أونروا) تفتتح عيادة العقبة الممولة سعودياً في الأردن



وتم إنشاء وتأثيث وتجهيز المركز الصحي الجديد بفضل تبرع بقيمة مليون دولار أمريكي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لاستبدال المركز الصحي القديم المستأجر. حيث تم تزويد المبنى بخاصيات تسهل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة.



الأرض المخصصة لبناء المركز الصحي، تم تقديمها من الحكومة الأردنية من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وتماشيًا مع جهود الوكالة لتقليل الأثر البيئي لعملياتها، تم تزويد المركز الصحي بنظام شمسي صديق للبيئة لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، تم تغطية المبنى بالأشجار والمساحات الخضراء بالإضافة الى، علاوة على ذلك، تم تصميم المبنى ليكون مقاومًا للزلازل. من الناحية التشغيلية، سيطبق مركز العقبة الصحي نهج فريق صحة الأسرة المبتكر، ونظام الصحة الإلكتروني بالإضافة الى نظام إدارة الانتظار الرقمي.



تحدث في حفل الافتتاح، نايف قائلا: بأن "المملكة العربية السعودية تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف رفع المعاناة الإنسانية عن مختلف الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم، وتحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع الدولي، وفي مقدم ذلك ما تقوم به المملكة من تكريس إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة (أونروا) والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرًا بأن هذا المشروع الصحي يأتي ضمن ذات السياق، ومنوهاً بأن "المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الداعمة للوكالة، كونها ثاني أكبر داعم، وأن المملكة لن تألو جهداً في خدمة الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة".





رام الله - دنيا الوطنافتتح سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، نايف بن بندر السديري، ومديرة شؤون (أونروا)، في الأردن مارتا لورينزو، مركز (أونروا) الصحي الجديد الممول من المملكة العربية السعودية في مدينة العقبة في الأردن بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ونائباً عن محافظ العقبة السيد محمد الرفايعة سيحضر نائب محافظ العقبة ومتصرف لواء قصبة العقبة الدكتور فيصل المساعيد والعديد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث.