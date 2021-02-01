بقيمة 4 مليون دولار.. انتهاء مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة بمجمع الشفاء

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، إن الوزارة قامت من خلال الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، بالانتهاء من العمل في مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي والاستلام الابتدائي له.



وقد نفّذ هذا المشروع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة أربعة مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن قطاع التعليم والصحة في المنحة، حيث يقوم الفريق الوطني بإدارة المنحة الكويتية والتي تبلغ قيمتها 200 مليون

دولار، والتي تشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية والمباني والدفيئات الزراعية والمنشآت الاقتصادية.



وأضاف: تضمن العمل في هذا المشروع، إزالة مبنى الولادة القديم وإعادة إنشاء مبنى جديد مكون من غرفة نوم وطابق أرضي و5 طوابق، كما ويحتوي على 125 سرير و7

أسِرّة للعناية المركزة بمساحة 1,300 متر مربع.



من جهته قال منسق الفريق الوطني في المحافظات الجنوبية م.سعدي علي، إن هذا المشروع من أهم وأبرز مشاريع المنحة الكويتية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، كما ويعتبر نقلة نوعية في كفاءة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الغزي للسيدات الحوامل وأطفالهن.



وفي هذا السياق، قدم زيارة والفريق الوطني وكافة القائمين على تنفيذ المشروع الشكر والعرفان لدولة الكويت الشقيقة لعظيم الأثر الذي تحدثه المنحة السخية في كافة المجالات الحياتية لسكان المحافظات الجنوبية.