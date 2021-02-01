"الاقتصاد" بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بالقطاع





وأوضح، عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن الوزارة تراقب أسعار السلع والارتفاع الحاصل، و"لن نسمح باستغلاق المواطنين في أي سلعة سواء أكانت أساسية أو غير أساسية".



وشدد على أن طواقم الوزارة التفتيشية في قطاع غزة، بالتعاون مع مباحث التموين، تتابع أسعار السلع وتُحرر محاضر ضبط لأي ارتفاع غير مبرر لأي سلعة وتحويلها إلى الشؤون القانونية، ومنها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، إن ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيت والسكر، جاء نتيجة غلاء السلعة من المصدر وتكاليف نقلها ووصولها إلى القطاع.