قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا من بلدة الطور غرب مدينة القدس.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر من شرطة الاحتلال أوقفوا الشاب داوود محمود أبو الهوى (19 عاما)، من بلدة الطور، لدى تواجده عند أحد المراكز التجارية، ثم اعتقلوه.