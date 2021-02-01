نقابة الصحفيين تهدد قناة (الغد) باتخاذ قرارات وإجراءات قاسية بحقها





وأضافت: بأن هذه الخطوة تدير الظهر للإجماع الفلسطيني ومواقف نقابة الصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب الرافضة للتطبيع بكل اشكاله، واخطرها التطبيع الاعلامي.



وطالبت النقابة إدارة قناة (الغد) بالاعتذار العلني الواضح والصريح عن هذا الفعل، ومحاسبة المسؤلين عنه، وضمان عدم تكراره، وإلا فانها ستتخذ قرارات وإجراءات قاسية بحق القناة ومكاتبها في الاراضي الفلسطينية.



وجددت النقابة دعوتها لكافة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية باحترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه، والالتزام بواقف مؤسساته الوطنية المناهضة للاحتلال وكافة أشكال العلاقة معه.



رام الله - دنيا الوطنأدانت نقابة الصحفيين إقدام قناة (الغد) الفلسطينية التي تبث من القاهرة على استضافة وزير جيش الاحتلال، بني غانتس عبر أثيرها ليل أمس، واستهجنت مثل هذه الخطوة المشينة التي تتنكر لكل دماء وعذابات شعبنا وصحفيينا.وأكدت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فتح أي فضاء عربي لمجرمي الاحتلال وأبواقه هو تماهي مع هذه الجرائم وتشجيع على ارتكاب المزيد منها، خاصة وان غانتس وجه خلال المقابلة تهديدات واضحة لشعبنا وقواه المقاومة.