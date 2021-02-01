"الديمقراطية": نحمل للحوار الوطني بالقاهرة أفكاراً ومشاريع واقتراحات تطويرية للعملية الانتخابية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن أمينها العام نايف حواتمة تلقى من القيادة المصرية دعوة لحضور جولة الحوار الفلسطيني، التي سوف تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة يومي 8 – 9 شباط/فبراير 2021، لبحث الملفات الفلسطينية المطروحة على جدول أعمال الحوار، بناءً على مرسوم الانتخابات الفلسطينية الشاملة، للمجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني الفلسطيني.



وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وفدها إلى الحوار يحمل معه مجموعة من الأفكار والمشاريع الهادفة إلى ضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، في أجواء من التوافق الوطني، بحيث يتاح للمواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع، الحرية التامة للتعبير عن رأيه، وأن يسهم بشكل جدي في إعادة بناء المؤسسات الوطنية.



وأضافت الجبهة: أنها تأمل بأن تشكل الانتخابات مدخلاً حقيقياً للشروع بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وترتيب البيت الفلسطيني، والتوافق على استراتيجية وطنية للمجابهة الشاملة للاحتلال والاستيطان والضم، بعيداً عن أوهام الرهانات الفاشلة على تجارب تفاوضية أثبتت التجربة أنها لم تنتج سوى الكوارث والنكبات لشعبنا، بما في ذلك تعميق الانقسامات في الجبهة الداخلية.